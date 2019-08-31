Lefke’de Barış Şöleni gerçekleştiriliyor

Barış Şöleni çerçevesinde yarın çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

BRT muhabirinin Lefke Belediyesi’nden edindiği bilgiye göre, yarın saat 17.00’de Madenci Heykeli’nde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirilecek.

Yarın akşam ise saat 19.30’da Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sunacak. Ardından, Selçuk Garanti, Androulla Shati, Constantinos Theodoulou konseri yer alacak.

Musa Kayra’nın karikatür sergisinin de yer alacağı Barış Şöleni’nde yarın akşam ayrıca “Creatin Friendships For Peace” etkinliği gerçekleştirilecek.

Yarın akşam Yusuf Nidai, Gündoğdu Gencer ve Dudu Yeşilceova’nın şiir dinletisinin de yer alacağı şölen Grup Baria konseri ile sona erecek.

Tüm etkinlikler Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak.

DB/