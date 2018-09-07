Lefke’de çifte cenaze hüznü

Havadis Gazetesi'nden Gürsel KARAGÖZLÜ'nün haberine göre, Yakalandığı amansız hastalığa yenik önceki gün yenik düşen Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden 57 yaşındaki Türkmen Karaç ile aynı gün vefat eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin büyük halası 95 yaşındaki Emine Ezgin dün lefkede son yolculuğuna uğurlandı.

Karaç ile Ezgin’in cenazeleri Lefke Orta Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenlerine, Türkmen Karaç ve Emine Ezgin’in aileleri, Başbakan yardımcısı ve Dış işleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güzelyurt Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Armagan Candan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Türkmen Karaç’ın öğretmen arkadaşları, öğrencileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Lefkeliler ve sevenleri katıldılar.