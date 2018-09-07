Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92763
ALTIN
253.515
DOLAR
6.5543
STERLİN
8.4938
EURO
7.6319
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Lefke’de çifte cenaze hüznü

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Türkmen Karaç ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin büyük halası Emine Ezgin dün Lefke’de toprağa verildi

07 Eylül 2018 Cuma 09:44
Lefke’de çifte cenaze hüznü

Havadis Gazetesi'nden Gürsel KARAGÖZLÜ'nün haberine göre, Yakalandığı amansız hastalığa yenik önceki gün yenik düşen Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden 57 yaşındaki Türkmen Karaç ile aynı gün vefat eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin büyük halası 95 yaşındaki Emine Ezgin  dün lefkede son yolculuğuna uğurlandı.

Karaç ile Ezgin’in cenazeleri Lefke Orta Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenlerine, Türkmen Karaç ve Emine Ezgin’in aileleri, Başbakan yardımcısı ve Dış işleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güzelyurt Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Armagan Candan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Türkmen Karaç’ın öğretmen arkadaşları, öğrencileri, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri, Lefkeliler ve sevenleri katıldılar.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkmen KaraçEmine EzginLefke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ambulanslar yol bulmakta zorlandı
Ambulanslar yol bulmakta zorlandı
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim