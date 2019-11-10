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Lefke’de Hurma Festivali coşkusu

10 Kasım 2019 Pazar 17:51
Lefke’de Hurma Festivali coşkusu

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle, hurma ürününün tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması ile Kıbrıs kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen Hurma Festivali’nin 10.’su düzenlendi.

Lefke Belediyesi Kapalı Çarşı’da yer alan festival, Lefke Çarşısı boyunca gerçekleştirilen kortejle başladı.

Kortejin ardından festivalin açılış konuşmalarına geçildi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke’nin ülkemizdeki en güzel yerlerden biri olduğuna, en çok hurma ve cevizin Lefke’de yetiştiğine işaret ederek, festivalle birlikte Lefke’ye hareketlilik geldiğini söyledi.

Bu yıl festivale siyasilerin davet edilmediğini kaydeden Karlıtaş, siyasilerin Lefke ilçesine hak ettiği değeri vermediğini söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da ülkemizin dünyanın pek çok yerinde temsil edilemezken, Lefke’nin cittaslow ağına üye olduğunu anımsatarak, bu yıl Uluslararsı Cittaslow Genel Kurulu’nun KKTC’de yapılmasının önemine vurgu yaptı.

30 farklı ülkeden temsilcilerin Lefke festivalini ziyaret edebilme şansı bulacağını belirten Kaya, üretim ve üretime destek olmanın sakin şehirlerin en önemli kriterlerinden olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi folklor gösterisi sundu.

Daha sonra ise festivalin açılış kurdelesi Lefke’deki emekçi madenciler tarafından yapıldı.
Festival gün boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalde ayrıca kurulan stantlarda hurmanın yanı sıra Kıbrıs’a özgü her türlü yiyecek, içecek ve el işi satışları yapılıyor.

(BRT)

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LefkeHurma FestivaliHaberGündemKıbrıs
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