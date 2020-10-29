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LEFKE’DE “HURMA VE YEREL ÜRÜN PAZARI " KURULACAK

Lefke’de 8 Kasım Pazar günü “Hurma ve Yerel Ürün Pazarı " kurulacak.

29 Ekim 2020 Perşembe 13:37
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LEFKE’DE “HURMA VE YEREL ÜRÜN PAZARI " KURULACAK

Lefke’de 8 Kasım Pazar günü “Hurma ve Yerel Ürün Pazarı " kurulacak.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde açılacak pazara, sadece bölge üreticileri katılabilecek, burada hurma ağırlıklı yöresel ürünler bulunacak.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Amacımız, diğer ilçelerde gibi Lefke’de de pazar hareketi yaratmak, yerel üreticiyi desteklemektir” dedi.

8 Kasım için Covid-19 önlemlerinin alınacağını da söyleyen Karlıtaş, konukların Cittaslow Lefke kasabasını ve köylerini dolaşma imkanı bulacağını da belirtti.

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