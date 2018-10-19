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Lefke’de imar planı süreci hakkında bilgilendirme toplantısı

Lefke Belediyesi, Lefke İmar Planı süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

19 Ekim 2018 Cuma 13:25
Lefke’de imar planı süreci hakkında bilgilendirme toplantısı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefke Belediyesi İmar Planı Yürütücüsü Yüksek Şehir Plancısı Ayça Soygür Çıralı tarafından yapılan sunumda çalışmalarda bugüne kadar gelinen aşama hakkında bilgi verildi. 

Arazi ve anket çalışmalarının Kasım’da tamamlanması öngörülen plana ilişkin raporun Şubat 2019’da yeniden halkın bilgisine getirileceği belirtildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Lefke İmar Planı ile ilgili karar verme süreçlerine tüm paydaşların mümkün olan en erken aşamalarda etkili katılımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bilgilendirme toplantılarının yapılacağını söyledi.

Toplantıya, Lefke Avrupa Üniversitesi temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

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