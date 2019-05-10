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Lefke’de ‘Trafikte Beni Fark Et’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi

10 Mayıs 2019 Cuma 13:39
Lefke’de ‘Trafikte Beni Fark Et’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi
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Ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarına bir kez daha dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de ‘ Trafikte Beni Fark Et’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, başta Lefke İstiklal İlkokulu ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencileri olmak üzere diğer bazı bölge okullarından öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin, ‘ Alkole ve Sürate Yenilmeyin’, ‘ Çocukların Yeri Arka Koltuktur’, ‘ Trafikte Yaralanmak İstemiyoruz’, ‘ Üst Geçit İsteriz’, ‘ Sen Şoförsün, Biz İse Çocuk, Bizi Koru’ yazılı pankartlar taşıdığı yürüyüş, Lefke İstiklal İlkokulu önünde başladı.

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Bando eşliğinde ve çalınan düdüklerle Lefke Çarşısı boyunca devam eden yürüyüş Lefke Belediyesi önünde tamamlandı.

Burada öğrencilere seslenen Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, çocukların rahat rahat yürüyebileceği, bisiklet sürebileceği, araçta rahat seyahat edebileceği ortamların henüz oluşturulamadığını kaydederek, bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi gereğine vurgu yaptı.

Avcı,çocukların büyüklerini trafik kurallarına uyma konusunda uyarmasının önemine değinerek, kazasız bir ülke temenni etti.

Lefke İstiklal İlkokulu Müdür Muavini İpek Çorba da etkinliğin çok anlamlı olduğuna işaret ederek, trafik konusunun çok önemli olduğunu ve trafik kazalarının önlemenin temelinde eğitim olduğunu vurguladı.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci de çocukların yaptığı etkinlikle trafik kurallarına uyulması gerektiğine bir kez daha dikkat çektiklerini kaydederek, çocukların her zaman birer uyarıcı olduğunu söyledi. (BRT)

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