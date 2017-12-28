Lefke’nin adı “ilçe”

Havadis'ten Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile ilçe olan Lefke, ilçenin gerekleri olan bazı yatırımlardan mahrum kalıyor.

Alınan kararın Lefkelilere büyük bir umut pompaladığını ifade eden Lefke vatandaşları,aradan geçen 1 yıllık zaman sürecinde bölgede ekonomik ve sosyal alanda değişen bir şey olmadığını ifade etti. Lefkelilerin, kamu hizmetlerini ilçeden alma noktasında beklentileri de olumlu karşılık bulmadı.

Lefke’nin ilçe olmasından sonra Halil Çorba Kaymakam olarak atandı. Lefke Mahkemesi, Kaza mahkemesi seviyesine çıkartıldı. Elektrik Kurumu şubesi amirlik seviyesine çıkartıldı. Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi Lefke’de bir şube açtı.

Lefkeli, kamu hizmetlerinin birçoğunu bugün halen Güzelyurt veya Lefkoşa’daki müdürlüklerden alıyor.

Halen karakol

Lefke Polis Karakolu halen karakol olarak görev yapıyor, Gemikonağı İtfaiye şubesi 1 yıldır müdürlük seviyesine getirilmedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Gemikonağı’nda müdürlük binaları olmasına rağmen Lefke’de halen henüz daha müdürlük açılmadı.

Lefkeli kırgın

Lefkeliler ilçe adına beklentilerinin karşılık bulmaması nedeni ile siyasetçilere kırgın. Havadis’e konuşan bölge halkı, Lefke’nin ilçe olmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen

devlet dairelerinin halen daha şube seviyesinde işlem yaptıklarını bu durumun bölgede yaşayan halk için ciddi sıkıntı yarattığını söyledi.

Bölgede yaşayan halk, isyan etti: “Lefke bugün Bademliköy, Bağlıköy, Yeşilırmak, Yedidalga, Cengizköy, Çamlıköy, Doğancı, Erenköy, Gaziveren, Günebakan, Kurutepe, Madenliköy, Ömerli, Süleymaniye, Şirinköy, Taşköy, Taşpınar ve Yeşilyurt köyleri ile toplam 18 köye, 27 bin nüfusa hizmet veriyor. Lefke ilçe ancak binlerce kişi, bugün halen daha resmi birçok işlemini Güzelyurt veya Lefkoşa’daki müdürlüklerden yapıyor.”

Çorba: Bütçe yok

Lefke Kaymakamı Halil Çorba, 15 Şubat tarihinde Lefke Kaymakamı olarak göreve başladığını ifade ederek Lefke’nin ilçe olmasından sonra herhangi bir bütçe olmamasından dolayı görevlerini ilgili bakanlıkların bütçelerinden yaptıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra ilgili bakanlarla ilçede atıl durumda olan devlete ait binaları incelediklerini ifade eden Çorba, bu incelemelerden sonra tüm ilçe hakkında bir rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklara sunduğunu söyledi.

Çorba, dairelerin faaliyete geçmesi için projeler hazırlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek “polisimiz halen karakol olarak hizmet vermektedir. Bölgemizin hızla gelişmesi ve nüfusun üniversite ile birlikte artması Polisimizin Müdürlük seviyesine çıkartılması gerekmektedir. İlçemizde, Mahkemeler kaza mahkemesi seviyesine çıkartıldı. Diğer dairelerinde şube seviyesinden amirlik, müdürlük seviyesine çıkartılması gerekmektedir. Bunların yapılabilmesi içinde dairelerin kurulması gerekmektedir. Göreve geldiğim günden itibaren bölgede kaymakamlığın sorumluluğunda olan tüm işleri imkanlar dahilinde yapmaya başladık” dedi.

Çorba, derelerin temizliği ve bunun gibi işleri yaptıklarını kaydederek ilçemizde Trafik sorunu yaşamakta olduklarını söyledi. Trafik sorununun b bir an önce çözülmesi gerekmektiğini söyleyerek cümlelerini şöyle tamamladı: “Göreve geldikten sonra Kaymakamlık binasında Fiber optik sisteminin olmadığını e-Devlet ve buna benzer pek çok işi Lefke’de yapamazdık. E-devlet yürütme kurulu ve İçişleri Bakanlığının katkıları ile Fiber optik sisteminin geçtiğimiz ay hayata geçirdik ve e- kimlik verebilmek için gerekli cihazları tedarik ederek, personeli de eğitimden geçirerek e- kimlik uygulamasını hayata geçirdik.”

Kaya: İlçe hüviyetine kavuşamadık

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin ilçe olmasının üzerinden tam bir yıl geçmesine rağmen ilçe hüviyetine kavuşmadığını ifade ederek o dönemde devletin bütçesinin Meclis’ten geçmiş durumda olması nedeniyle bütçede Lefke’nin yer alamadığını söyledi.

Kaya, birtakım sıkıntıların yaşanacağını bildiklerini ifade ederek hoşgörü ile yaklaştıklarını söyledi.

Kaya, “Meclis’ten bu karar geçerken bazı partiler bütçe olmadan bu kararın yanlış olabileceğini söylediler. Hükümette olan partiler Lefke ilçesinin işlevlerini sürdürmesi için Lefke’de bulunan dairelerin bağlı bulundukları bakanlıkların bütçelerindeki kalemlerden para aktarılarak işlevlerini yerine getirileceği söylendi” dedi.

Sürecin başlarından hükümet yetkililerinden Lefke ilçesindeki dairelerin oluşturulabilmesi için katkının büyük olduğunu kaydeden Kaya, “Lefke Kaymakamlığı ve Belediyemizin de içerisinde olduğu bir oluşum kuruldu ve Lefke’deki devlete ait atıl durumdaki boş binaların daire yapılmaları için görüş alış verişinde bulunuldu. Bu süreçte Lefke Kaymakamı atandı. Kaymakamlık üzerine düşen görevleri yapmaya başladı. Kaymakamlıkta Kimlik kartı ve buna benzer bazı belgeler verilmeye başlandı. Bazı dairelerde düzenlemeler oldu ve şube olan isimlerini amirlik olarak değiştirdiler. Ancak işlevleri halen şube olarak devam etmekte ve bu amirlikler yalnızca tabela olarak kalmıştır” dedi.

Güzelyurt’ta yapılan bazı işlemlerin de şu anda Lefke’nin ilçe olmasından dolayı Lefkoşa’da yapmak mecburiyetinde kaldıklarını kaydeden Kaya, “Bu da vatandaşlarda sıkıntı yaratmaktadır. Polis anlamında halen karakol seviyesinde görev yapılmaktadır. İlçenin gelişmesi devam ettiğinden ve nüfusun hızla arttığı bölgemizde mevcut karakolun yetersiz kaldığını ve sıkıntılar yaşadıklarını görmekteyiz. Lefke Polis Karakolunun müdürlük seviyesine çıkartılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaya, vatandaşların günlük yaşamdaki işlemlerini yaptırabilmeleri için elzem olan dairelerin acilen atıl ve boş olan binaların tamirat ve tadilatlarının yapılarak vatandaşın hizmetine sunulması gerektiğini ifade ederek 2017 yılında Lefke ilçesi için herhangi bir bütçe ayrılmadığından tam anlamı ile ilçeleşmenin gerekleri yerine getirilmediğini belirtti.

Kaya sözlerini şöyle tamamladı: “2018 ocak ayında yapılacak seçimden sonra oluşacak hükümetin acilen devlet bütçesini oluştururken Lefke ilçesi içinde ciddi bir bütçe ayrılması gerekmektedir.”

Özersoy: Tam anlamıyla ilçe olamadık

Lefke Muhtarı Turgay Özersoy, Lefke’nin bir yıl önce ilçe olduğunu ancak ilçeleşmenin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dairelerin Lefke’de kurulmadığından bahsetti.

Vatandaşların işlerini Güzelyurt veya Lefkoşa’ya giderek yapmak zorunda kaldığını kaydeden Özersoy, “Örneğin araç devretme, Pasaport çıkartma ve bunun gibi günlük işleri Lefke’de yapamıyoruz. İlçe olduktan sonra Lefke’ye bir Kaymakam atandı ve Kaymakamlıkta kimlik kartı çıkartmak gibi bazı işler yapılmaya başlandı. Ancak bu tam anlamı ile yeterli değildir. 2018 yılında gerekli bütçenin Lefke ilçesi içinde konması ve eksikliklerimizin tamamlanarak ilçenin gerekliliklerinin yerine getirilmesini beklemekteyiz” diye konuştu.

Fotalı: Yeni hükümet bu konuya el atmalı

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Türkay Fotalı, 18 köyden oluşan bölgenin ilçe olmasından bugüne kadar bir yıllık süre geçtiğini ifade ederek bu süre zarfında tam anlamı ile ilçe olmanın gereklilikleri yerine getirilmediğini belirtti. İlçe isminin yalnızca belgelerde kaldığına vurgu yapan Fotalı, Lefke’nin sadece adının olduğunu söyledi.

Fotalı, “Polis karakolu Müdürlük olmadığından Trafik cezalarını bile halen Güzelyurt’ta ödemekteyiz. İlçe olmadan önce mevcut daireler ayni şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu da vatandaşların önemli işlerini Güzelyurt veya Lefkoşa’ya giderek yapmasını gerektirmektedir. Ocak ayında yapılacak olan seçimden hemen sonra oluşacak hükümetin ciddi ciddi bu konuya önem vermesi ve Lefke’nin ilçe olma gerekliliklerini bir bütçe koyarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar yapılmazsa ilçe yapılmazdan önceki gibi ayni şekilde devam etmek demektir. Bu da Lefke’nin ilçe olmasının yalnızca kağıt üzerinde kalması demektir. Halen ilçe olmanın gereklilikleri olmamıştır” dedi.