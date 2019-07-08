Lefke’ye yeni otel!

Doğası, yeşili, denizi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir potansiyele sahip olan Lefke ilçesinin turizmden beklediği payı alabilmesi adına bölgeye yatırımlar devam ediyor.

Lefke bölgesi konaklamalı turistlere hizmet verecek yeni bir tesise kavuştu. Gemikonağı’nda 120 yatak kapasiteli, 3 yıldızlı otel hizmete girdi.

Aqualı havuzları ile bölge halkına da açık olan otel, özellikle bölge halkı için istihdam olanağı sunmasıyla da önem taşıyor.

Yatırım, bölge halkı tarafından da olumlu karşılandı.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan VEL-MER Otel sahibi ve işletmecisi Mustafa Özüer, bölge insanı olarak Lefke ilçesinde böyle bir eksikliği tespit ettiklerini ve bu yatırımı bölge halkına sunmaya karar verdiklerini söyledi.

Özüer, Lefke’nin cennet gibi bir yer olduğunu ve turizme ihtiyacı olduğunu belirterek, hükümetin bölgeye yatırımların artması için daha çok teşvik vermesinin önemine vurgu yaptı.

Lefke’nin tanıtılması ve gelişmesi için bu tür yatırımların gerekli olduğunu kaydeden Özüer, işletmede özellikle bölge halkından istihdama özen gösterdiklerine de dikkati çekti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da, Lefke’nin adanın en güzel bölgelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, konaklamalı turist tesisinin bölgenin bir eksikliği olduğunu söyledi.

Karlıtaş, yatırımın bölge turizmi adına önemli bir cesaret örneği olduğunu kaydederek, turistleri konaklamalı olarak bölgede tutabilmenin, Lefke’nin tanıtılması ve imajının yükselmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu yatırımla birlikte bölgedeki yatak kapasitesinin 200’e çıktığını belirten Karlıtaş, Lefke bölgesindeki alternatif turizm yatırımlarının artmasını diledi.