Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış

Özsu’nun gösterdiği sosyal sorumluluk büyük bir örnek teşkil ederek, ailesi ve öğretmeni olmak üzere herkese duygulu anlar yaşatmıştır.
Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının eserlerinin sergilendiği etkinlik müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştür.
Vakıf Koordinatörü Övgü İnce verdiği demeçte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği bu örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurgularken, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle güzel bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti.
İnce ayrıca, böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu dile getirmiştir. (BRT/SM)