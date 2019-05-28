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Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:20
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisinden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış
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Özsu’nun gösterdiği sosyal sorumluluk büyük bir örnek teşkil ederek, ailesi ve öğretmeni olmak üzere herkese duygulu anlar yaşatmıştır.

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Havva Özsu ve okul yönetimi, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yapmış oldukları ziyarette, piyano konserinden elde ettikleri 3530TL’lik geliri, vakıf yetkilisine teslim etmişlerdir.
Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının eserlerinin sergilendiği etkinlik müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştür.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce verdiği demeçte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği bu örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurgularken, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle güzel bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti.

İnce ayrıca, böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu dile getirmiştir. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
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