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Lefkoşa Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi yarın bir günlüğüne kapalı olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsarlandırma Merkez Şubesinde kovid 19 pozitif temaslısı personel olması nedeniyle, şubemiz yarın (16 Kasım 2021) bir günlüğüne tedbir amaçlı kapalı olacaktır.

15 Kasım 2021 Pazartesi 21:21
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Lefkoşa Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi yarın bir günlüğüne kapalı olacak
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Lefkoşa'daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi yarın kapalı olacak. Konu ile ilgili duyuru şöyle:
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsarlandırma Merkez Şubesinde kovid 19 pozitif temaslısı personel olması nedeniyle, şubemiz yarın (16 Kasım 2021) bir günlüğüne tedbir amaçlı kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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