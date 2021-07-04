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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'ne ödül

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, “Hurma Ağaçlarının Budanması ve İlaçlanması Projesiyle 2020 Avrupa Çevre Fonu Ödülüne” layık görüldü…

04 Temmuz 2021 Pazar 10:55
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'ne ödül

Avrupa Lions Sanal Sempozyumun, Avrupa’daki kulüplerarası organize ettiği  “2020 Çevre Hizmeti Proje” Yarışması’na katılan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, hazırlamış olduğu “Hurma Ağaçlarının Budanması ve İlaçlanması Projesi” ile 2020 Avrupa Çevre Fonu ödülüne layık görüldü.

Kulüpten verilen bilgiye göre, 2007’den beri, bu ağaçların kurumalarına neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele veriliyor.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Lefkoşa Belediyesi’nin Çağlayan bölgesinde belirlediği birçok hurma ağacının bakımını ve tedavisini üstlendi. Bu proje kapsamında hurma ağaçları budandı ve Kırmızı Palmiye Böceğine karşı ilaçlanmaları için ağacının gövdesi delinerek monte edilen özel aparatlar yerleştirildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, 2020 – 2021 dönem başkanı Rezan Şekerzade, “Dönemin son günlerinde tamamlanan bu proje ile toplumumuzda farkındalığı artırmayı amaçlıyor ve Hurma ağaçlarının karşı karşıya olduğu Kırmızı Palmiye Böceği tehdidinin altını çizerek vurgulamak istiyoruz”, dedi.

Bu projeye, 2020 Avrupa Çevre Fonu’ndan aldıkları yardımla kaynak sağladıklarını belirten Şekerzade,  “Tarihi hurma ağaçlarının, Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele edilmediği sürece yok olma tehlikesi içinde olmaları gerçekten çok üzücü.  Hurma ağaçlarının bulunduğu duruma duyarlılık gösteren tüm halkımızın, iş insanlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin bu mücadeleye katkı koymasını dilerim. Tarihi ve kültürel değeri olan bu ağaçları korumak için el ele vermeliyiz”, dedi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü
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