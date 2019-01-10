Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Paylaşım Mutfağı’na Bağışta Bulundu

’den yapılan açıklamaya göre, Tuncay Ebgü başkanlığındakiyöneticileri Bandabuliya’daki LTB’nı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları yerinde gördü, hem de hazırladıkları gıda yardımlarını Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy’a teslim etti.

Katkılarından dolayı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne teşekkür eden Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy, Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların 0533 8420582 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.