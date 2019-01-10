Katkılarından dolayı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne teşekkür eden Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy, Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların 0533 8420582 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Paylaşım Mutfağı’na Bağışta Bulundu
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri “Aralık ve Ocak Açlıkla Mücadele Ayı” bağışlarının Ocak ayı bölümünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na yaptı.
10 Ocak 2019 Perşembe 17:10