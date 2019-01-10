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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Paylaşım Mutfağı’na Bağışta Bulundu

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, her yıl geleneksel olarak  gerçekleştirdikleri “Aralık ve Ocak Açlıkla Mücadele Ayı” bağışlarının Ocak ayı bölümünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na yaptı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:10
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Paylaşım Mutfağı’na Bağışta Bulundu

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LTB’den yapılan açıklamaya göre, Tuncay Ebgü başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü yöneticileri  Bandabuliya’daki LTB Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları yerinde gördü, hem de hazırladıkları gıda yardımlarını Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy’a teslim etti.

Katkılarından dolayı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne teşekkür eden  Paylaşım Mutfağı Sorumlusu Ali Ecesoy, Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların 0533 8420582 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

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Lefkoşa Başkent Lions KulübüLTBPaylaşım MutfağıBağışHaberGündemKıbrıs
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