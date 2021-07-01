Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan Çocuk Yuvası’nda tören düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, tadilatı tamamlanan Lefkoşa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çocuk Yuvası’nda dün tören düzenledi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:37
24 Okunma
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan Çocuk Yuvası’nda tören düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü adına Zehra Çağra yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha konforlu, sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşamaları ve vakit geçirmeleri amacıyla yıl içerisinde yuvada eskiyen, ihtiyaca cevap vermeyen alanların tespit edip projelendirildiği kaydedildi.

Proje kapsamında söz konusu alanların ana sponsor firma olan Cahit Necipoğlu ve birçok kişi ve kuruluşun katkısı ile bitirilip yuvada çocuklara verilen hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı bir mekanda yürütülmesinin sağlandığını dile getiren Çağra, proje çalışmasının bitirilmesi nedeniyle dün Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvasında tören gerçekleştirildiğini kaydetti.

Törende, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan yaptığı konuşmada, Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade’ye, kulüp üyelerine, sponsor firma sahibi Gökhan Necipoğlu’na, ressam Bedia Kale’ye teşekkür belgelerini sunarak, bu gibi hizmetlerin önemine ve devamına vurgu yaptı.

Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı Rezan Şekerzade ise konuşmasında Lefkoşa Başkent Kulübü’nün karşılıksız hizmet anlayışı ile kulübün çalışmalarının devam edeceğini belirterek sponsor firma sahibi Gökhan Necipoğlu’na ve projenin yürütülmesine önemli katkı koyan Seval Sütçüoğluları’na Plaket takdim ederek, sosyal sorumluluk sergileyen iş insanları sayesinde topluma önemli hizmetler verebildiklerini belirtti.

 
        
        
 

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:19
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Başkent Lions KulübüÇocuk Yuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: Çocuklar Bu Yapıların Altında Kalacak
Gürcafer: Çocuklar Bu Yapıların Altında Kalacak
Rumlar olmayacak duaya amin deme gayretinde
Rumlar olmayacak duaya amin deme gayretinde
Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com
Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Pazaryeri Markası: Carsimax.com
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim