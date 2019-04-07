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Lefkoşa Belediye Orkestrasi, İlkokul Eğitim Konserlerini Tamamladi

07 Nisan 2019 Pazar 10:00
Lefkoşa Belediye Orkestrasi, İlkokul Eğitim Konserlerini Tamamladi
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Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın ülke genelindeki ilkokullara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” eğitim konserleri tamamlandı.
Çocukların müzik enstrümanlarını ve seslerini tanımalarını ve çok sesli müzikle tanışmalarını hedefleyen çalışma çerçevesinde hem LTB sınırları dahilinde hem de ülke genelindeki 2 bin çocuğa eğitim verildi.
Çocuk şarkılarının yanı sıra Kıbrıs şarkılarının da seslendirildiği konserlerde enstrümanlar tek tek çocuklara tanıtıldı.

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16 OKULDAN 2 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından ilk kez 2017 yılında başlatılan eğitim konserlerinin bir kısmına LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılırken, bugüne kadar 16 okuldan 2 bin civarında öğrenciye eğitim konseri verildi.
Eğitim konseri verilen okulların şunlar olduğu belirtildi:
“Hasan Cafer İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkoklu, Şht Yalçın İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Levent İlkokulu, TED Koleji, Girne Amerikan, Cihangir İlkokulu, Şht İlker Kartel İlkokulu, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu.”

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Anahtar Kelimeler:
İlkokul Eğitim Konserleri
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