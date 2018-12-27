Lefkoşa Belediye Orkestrası,Tango Gecesi ile ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) “Tango Gecesi” konseri dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Müdürü Mustafa Korucu, bazı LTB Meclis üyeleri ile çok sayıda tango sever katıldı.

Oskay Hoca’nın şefliğini üstlendiği konserde, konuk Solist olarak ise Vasfiye Çakırtaş yer aldı.

Ali Denker & Fatoş Mayın ve Gül & Süleyman Şakar’ın dansları ile renklenen konser Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) yararına düzenlendi.

Konserin sonundaki konuşmasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede konuk solist olarak yer alan Vasfiye Çakırtaş ile şef Oskay Hoca’ya teşekkür etti.

LBO’nun 2018 yılında birçok farklı etkinlik ile Lefkoşalılara farklı duygular yaşattığını kaydeden Başkan Harmancı, 2018 yılında genel olarak acı olayların yaşandığını ancak hayatın yeni başlangıçları da beraberinde taşıdığını ve insanın içindeki umudu asla tüketmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Harmancı, ZAYDER’in yoksullukla mücadele eden önemli bir dernek olduğunu da sözlerine ekledi.

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise yaptığı konuşmada başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.