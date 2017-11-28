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Lefkoşa'da 46 iş yerini denetlendi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 20 ile 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 46 işyeri denetlendi.

28 Kasım 2017 Salı 15:38
Lefkoşa'da 46 iş yerini denetlendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 20 ile 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 46  işyeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 2 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Market, 1 Spor Salonu, 9 Tatlı İmalathanesi, 10 Restoran, 9 Kafeterya, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Okul, 1 Öğrenci Yurdu, 1 Kahve İmalathanesi, 1 Bar, 1 Meyhane.

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Son Güncelleme: 28.11.2017 15:42
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anonim 2017-11-29 10:59:14

magusada da yapın artık şu denetimleri!!

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