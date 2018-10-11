Lefkoşa'da alçak uçuş paniği!

Başkent LEfkoşa'da sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.
Ercan havalimanından kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM uzaklıkta alçak uçuş gerçekleştirdi.
Havada Panik! Ercan-İstanbul uçağı kalkıştan sonra Antalya'ya yönlendirildi
Başkent LEfkoşa'da sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.
Ercan havalimanından kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM uzaklıkta alçak uçuş gerçekleştirdi.
kaptan beşbarmaglardaki bayrağı yakından görmek isdemiş...
Arıza neymis arıza ????