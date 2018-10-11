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Lefkoşa'da alçak uçuş paniği!

Havada Panik! Ercan-İstanbul uçağı kalkıştan sonra Antalya'ya yönlendirildi

11 Ekim 2018 Perşembe 09:36
Lefkoşa'da alçak uçuş paniği!

Başkent LEfkoşa'da sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.

Ercan havalimanından kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM uzaklıkta alçak uçuş gerçekleştirdi.

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mgs 2018-10-11 12:33:35

kaptan beşbarmaglardaki bayrağı yakından görmek isdemiş...

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Aykut 2018-10-11 12:22:08

Arıza neymis arıza ????

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