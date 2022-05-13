Lefkoşa'da alkollü sürücü polis memuruna çarptı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan cezaevi trafik ışıklarında, cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yönetimindeki EU 335 plakalı aracı ile 258 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Fatih Ulaş (E-42), o esnada trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin dur emrine riayet emeyerek yoluna devam etmesi sonucu trafik görevi yapan polis memuruna çarpmıştır. Kazada hafif şekilde yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürerken, olaya methalder araç sürücüsü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.