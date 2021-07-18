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Lefkoşa'da ani ölüm!

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Lefkoşa’da 63 yaşındaki Halil Özyeşer, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

18 Temmuz 2021 Pazar 11:11
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Lefkoşa'da ani ölüm!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

 

Lefkoşa’da dün saat 08.00 sıralarında sakin 63 yaşındaki Halil Özyeşer kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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