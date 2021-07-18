Lefkoşa'da ani ölüm!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI
Lefkoşa’da dün saat 08.00 sıralarında sakin 63 yaşındaki Halil Özyeşer kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Lefkoşa’da 63 yaşındaki Halil Özyeşer, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI
Lefkoşa’da dün saat 08.00 sıralarında sakin 63 yaşındaki Halil Özyeşer kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.