Lefkoşa'da araç yandı!

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı araç yandı.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan araca müdahale etti.
Araçta ciddi hasar meydana geldi.
Polis henüz yangına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Lefkoşa Çağlayan bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı araç yandı.
Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı araç yandı.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan araca müdahale etti.
Araçta ciddi hasar meydana geldi.
Polis henüz yangına ilişkin bir açıklama yapmadı.