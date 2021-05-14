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Lefkoşa'da araç yandı!

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı araç yandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:35
329 Okunma
Lefkoşa'da araç yandı!

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı araç yandı.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan araca müdahale etti.

Araçta ciddi hasar meydana geldi.

Polis henüz yangına ilişkin bir açıklama yapmadı.

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