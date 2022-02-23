Lefkoşa'da araç yayalara çarptı!

Yaralılar Levent Savaş Özverel (57) ile eşi Zerrin Özverel’in (56) tedavileri, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki kaza 15.30’da meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Töre Gürkan (E-35), yönetimindeki SZ 927 plakalı araçla güneyne doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o sırada yaya geçidinden yolun doğusunda batısına doğru geçmeye çalışan Levent Savaş Özverel (E-57) ve Zerrin Özverel (K-56)'e çarptı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.