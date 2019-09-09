Lefkoşa'da askeri yasak bölgeyi ihlal!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da askeri bölgeyi ihlal eden zanlı Abdullah Bilal suçüstü tutuklanıp, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru İbrahim Döşemeci, zanlının 8.9.2019 tarihinde Lefkoşa’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.