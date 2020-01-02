Lefkoşa'da Bir Sokak 3 Gün Trafiğe Kapatılacak

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.
Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da Şht. Kamil Balkan Sokağı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 3 gün trafiğe kapalı olacak.
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol yarın saat 08.30’dan itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.
Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica olundu.