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Lefkoşa'da büyük kaza!

Alkollü olduğu saptanan Nijeryalı araç sürücüsü, Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu yanında büyük bir kaza geçirdi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
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Lefkoşa'da büyük kaza!

Önce kaldırıma çıkan, ardından bahçe duvarını devirerek karşı binanın avlusuna geçen araç, kaldırım üzerindeki ağaca vurarak durabildi.

Elektrik direklerinin kırıldığı kazada, araç sürücüsü çok sayıda da araca çarptı.

Mahalle halkının büyük bir gürültü ile uyanmasına neden olan kaza, ciddi derecede tepki çekti.

Alkollü olduğu öğrenilen Nijerya uyruklu sürücünün adada öğrenci olarak bulunduğu tespit edildi.

Lüks aracı ile, aşırı süratli bir şekilde kazaya neden olan öğrenci, yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

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