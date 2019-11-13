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Lefkoşa da çıkan yangın korkuttu

150 kilogram yer fıstığı tamamen yanarak zarar gördü

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:21
Lefkoşa da çıkan yangın korkuttu

 Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli işyeri içerisinde muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda yaklaşık 150 kilogram yer fıstığı tamamen yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 13.11.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAKORKUTTUYangın
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