Lefkoşa'da darp, Yayla'da bıçaklama!

Lefkoşa’da bir kadın, Yayla’da ise bir erkek darp edildi.

Darp nedeniyle 4 kişi tutuklandı. Her iki olayın da dün meydana geldiği açıklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Yayla’da, Dr. Fazıl Küçük Sokak’ta, T.U.(E-25), B.A.(E-25) ve M.C.(E-29) C.D.D'yi darp etti. T.U. C.D.D'yi bıçakla hafif şekilde yaraladı.

C.D.D'yi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan Lefkoşa'da, T.K. (E-22) tarafından evinde darp edilen N.C'nin burnu kırıldı.

Polisin açıklamasına göre, T.K., N.C'nin evine girdi, elinde tuttuğu cep telefonunu duvara vurdu ve N.C'yi darp etti. T.K ile N.C'nin aynı apartmanda sakin olduğu belirtildi.