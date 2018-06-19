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Lefkoşa'da dolandırıcılık

G.M.(E-26), kredi kartına para yatırması halinde limitinin açılacağını ve 11 bin Euro para çekerek, borcunu ödeyeceğini söyleyerek Ş. Ö’den sahtekarlıkla 5 bin TL nakit para temin etmekten tutuklandı.

19 Haziran 2018 Salı 15:01
Lefkoşa'da dolandırıcılık

Lefkoşa'da G.M.(E-26), kredi kartına para yatırması halinde limitinin açılacağını ve 11 bin Euro para çekerek, borcunu ödeyeceğini söyleyerek Ş.Ö’den sahtekarlıkla 5 bin TL nakit para temin etmekten tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Gazimağusa’da 2015 - 2018 tarihleri arasında A.S.R. (E-34) ve A. A.’nın (K-36) Rad Trading Ltd. isimli iş yerlerinde, ilgili bakanlıktan gerekli izin alınmadan döviz bürosu olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. 

Bahse konu iş yeri sahipleri tutuklandı. 

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