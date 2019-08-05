Lefkoşa'da elektrik kesintisi

Konuyla ilgili duyuru yapan KIB-TEK çalışma başlatıldığını ifade etti. Kıbrıs Postası Lefkoşa genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Konuyla ilgili açklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arızanın tespiti için çalışmanın başlatıldığını kaydetti. KIB-TEK'ten yapılan açıklama şu şekilde: "ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ) 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:30’dan itibaren; Lefkoşa geneline elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır"