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Lefkoşa'da elektrik kesintisi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:54
Lefkoşa'da elektrik kesintisi

Konuyla ilgili duyuru yapan KIB-TEK çalışma başlatıldığını ifade etti. Kıbrıs Postası Lefkoşa genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Konuyla ilgili açklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arızanın tespiti için çalışmanın başlatıldığını kaydetti. KIB-TEK'ten yapılan açıklama şu şekilde: "ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ) 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 12:30’dan itibaren; Lefkoşa geneline elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır"

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