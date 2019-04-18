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Lefkoşa'da ev yangını!

18 Nisan 2019 Perşembe 10:16
Lefkoşa'da ev yangını!
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Lefkoşa'da Şht Recai Bağcı Sokak üzerinde bulunan, Vakıflar İdaresi tarafından engelli çocuklar için kiralanan evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın anında evde kalmakta olan üç kişi,  dumandan etkilenerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 09.20 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu evin iki oturma odası ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen, mutfak kısmı kısmen yanarken;  diğer odalar isten zarar gördü. Üst katta bulunan daireye ait pencere kasası yandı ve evin bir odası isten zarar gördü.

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HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 18.04.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
Ev Yangını
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