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Lefkoşa'da ev yangını!

Lefkoşa’da, bugün Selçuk Mazhar’a ait ikametgahın mutfak bölümünde, buzdolabının fişinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:19
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Lefkoşa'da ev yangını!
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Bugün saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde, Selçuk Mazhar’a ait ikametgahın mutfak bölümünde, buzdolabı fişinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, Mazhar’a ait ikametgahın mutfak bölümünde, buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiği belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan dolaplar, muhtelif elektrikli eşyalar ile diğer eşyalar yanarak zarar gördüğü, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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