Lefkoşa'da eylem: "Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok"

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” eylemi başladı. Eyleme katılanlar “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” diyerek slogan atıyor. Eylemciler Terminal Çemberini trafiğe kapattı. Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenliği aldı. Terminal Çemberine hiçbir arabanın girmesine izin verilmiyor.

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” komitesi adına İbrahim Özduran yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Keşke bu akşam bu alanda olmasaydık. Evimizde eşimizle sevdiklerimizle sıcak yuvamızda akşam yemeği hazırlığında olsaydı. Keşke yolda ölenlerde olsaydı. Onlarla konuşabilseydik. Keşke çocuklarımıza harçlık verirken düşünmeseydik. Keşke keşke kelimesini kullanmasaydık. Tüm bunlar olmadı diye buradayız. Ne iyi ettiniz de geldiniz . Ses olduk vücut olduk. Acılar bizi birleştirdi. Bu birlikteliğimiz açtıkları yaralara merhem olacak. Daha fazla acı üzüntü yaşanmasın diye buradayız. Hepimiz medeni bir şekilde hakkımızı aramaya geldik. Kavga dövüş sövme yok. Haklı iken haksız duruma düşme yok. Belirlenen sloganlar dışında slogan atmayalım. Üzmek ve üzülmek için burada değiliz. Siyasi partinin piyonu değiliz. Biz halkız. Hepimize yürek dolusu sevgilerle hoş geldiniz diyorum."

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Fikri Maraşalı:

"Herkese teşekkür ederim. Ben sadece bir kıvılcım oldum. Bu yollarda çok insan kaybettik. Hepimiz çok ağladık yas tuttuk. Tüm kaybettiklerimiz için saygı duruşu yapalım. Bizleri ayrıştırdılar parçalandık bölündük. Benim için arkandan kimse gelmeyecek dediler. Uzun yollardan gelen herkesle saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Hepinizin bir birinizle saygı duymanız gerek. Benim anlatmaya çalıştığım bu toplumun bir renge bir bayrağa ihtiyacı yoktur bir arada olabilmek için. Biz varsak her şeyi söküp alabileceğiz.."