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Lefkoşa'da feci kaza!

Lefkoşa'da gece yarısı yaşanan kazada araç alev aldı.

08 Mayıs 2022 Pazar 08:38
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Lefkoşa'da feci kaza!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

08.05.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde,  Blessing Tafadzwa MUMVENGE (E-26), 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada Arsın Un fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yolun sol kısmında park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç yol içersinde orta refüj üzerine çıkıp trafik levhasına çarparak durmuştur. Çarpmaya müteakip alevlenen araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.05.2022 08:46
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