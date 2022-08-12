Lefkoşa'da feci olay! Ağır yaralandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.08.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Edipler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sakin Damith Botheju WELATHANTRILAGE(E-29), ikametgahın oturma odasındaki pencereden henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, yaklaşık 6,60 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.