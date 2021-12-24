Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi

Citroen ışıklarında toplanan bir grup, hayat pahalılığını protesto etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi – Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’de yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı.

Eylemciler, "Kuklalar çöpe”, “Açız geçinemiyoruz”, “Sömürüye karşı direneceğiz" şeklinde pankartlar taşındı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, protestoda yaptığı konuşmada, “Biz özgür yaşamak, kendi kendimizi yönetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“180 TL'lik tüple, 12 TL'lik süt ve 5 TL'lik ekmekle geleceğe mi yürüyoruz?” diye soran Elcil, “Açlık ve fakirlik bize, zenginlik onlara...” şeklinde konuştu.

Elcil, “Para yok diyorlar ama sadece 200 milyon TL pandemi otellerine verildi. Bu gemi yürümez, bu gemi battı. Kötü tayfaları başımızdan atmak gerekiyor. Geminin varacağı liman Birleşik Kıbrıs’tır” diye konuştu.

RAHVANCIOĞLU: “EKMEĞE, AKARYAKITA ZAMLAR ONLAR DAHA ZENGİN OLSUN DİYE...”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ise, halkın zamlar altında ezildiğini, gençlerin geleceğini göremediğini, yaşlıların huzur içinde yaşlılık geçiremediğini savunarak, “Geleceğimizden şüphe ediyor, bugünden korkuyoruz... Artık ileriye yürümenin zamanı” dedi.

“Ekmeğe, akaryakıta zamlar onlar daha zengin olsun diye...” diyen Rahvancıoğlu, “Halkın onlara yanıt vermesinin zamanı geldi. Bağımsızlık Yolu olarak mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Kıbrıs’ta onurlu yaşamak, dik durmak çok zor... Ekmeğe, akaryakıta zam halka yazık” ifadelerini kullandı.

23 Ocak seçimlerinde seçilmeleri halinde ‘kurları sabitleyecekleri’ sözünü de veren Mehmet Çakıcı, “Bize insanca yaşam lazım” dedi.

“Diğer sol partilere de çağrı yaptık” diyen Çakıcı, “CTP ve TDP'yi de burada beklerdik. Bağımsızlık Yolu ve arkadaşlarımla beraber yürüdük. Birlik mücadele dayanışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI