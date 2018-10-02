Lefkoşa'da hırsızlık

05-06.09.2018 tarihleri ile 16:30 – 08:00 saatleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde T.U.(E-25)’nun, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Diğer polisiye haber;

Suç işlemeye teşebbüs



01.10.2018 tarihinde Çatalköy’de faaliyet gösteren “Lemar” isimli süpermarkette kasiyer olarak çalışan A. A. (E-22 )’nın müşterinin satın almış olduğu ürünleri barkottan geçmeyerek karşılığında almış olduğu 376 TL nakit parayı çalmak gayesiyle kasaya yerleştirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.