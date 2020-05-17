Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altınöz’ün Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 09-20.03.2020 tarihleri arasında 06.23-05.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Lefkoşa' da sakin Ali Altunçay’ın yaptığı Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Lefkoşa' da sakin zanlı Mehmet Altınöz’ün müşterilerden belirtilen tarihler arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398,75 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 16.03.2020 tarihinde aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve incelenmesi gereken makbuzların olduğunu belirtti.

Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması durumunda alınması yapılması gereken tahkikata etme olasılığı olduğundan zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.