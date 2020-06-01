Lefkoşa'da hırsızlık

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis, zanlı Wuyata Juliet Sannoh sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 31 Mayıs tarihinde saat 16.30 raddelerinde Dumlupınar-Lefkoşa'da, Jumbo isimli işyeri içerisinde satışa arz edilen, pembe renk 39 numara Adidas marka 69 TL değerinde ayakkabıyı ayağına giydikten sonra Peryy marka 65 TL değerinde mavi renk kot eteği, yine Peryy marka yeşil renk 32 TL değerinde kot şortu, 44 TL değerinde Big-Nas marka beyaz kot şortu, 118 Jeans marka 69 TL değerindeki mavi renk kot şortu, 79 TL değerinde Şimal marka haki yeşil renk bayan pantolonu ve 42 TL değerinde Nike marka lacivert renk tişörtü siyah renk markasız kumaş çantasına koyup toplam 400 TL değerindeki muhtelif eşyaları konu marketten ödemeden giriş kapısından çıkarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu muhtelif eşyaları tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, yine ayni gün Mahkemeden temin edilen arama emriyle zanlının Lefkoşa'daki İkametgâhının arandığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Polis, zanlının 21 yaşında olup Siera Leone vatandaşı olduğunu ve aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 1500 TL nakdi teminat yatırması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.