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Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da meydana gelen bularak hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.P yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:25
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Lefkoşa'da hırsızlık

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. - Yorgancı zanlı E.P'nin 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde faliyet gösteren Hangover Bar isimli iş yerinin ön kısmında kaldırım üzerinde Lefkoşa’da sakin Chidozie Stanley OKWONNA’ya ait metal renk pırlanta bileziği ve Wach marka kol saatini bularak sirkat ettiğini söyledi.  

Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis emare bilezik ve saatin değer tespitinin yapıldığını bilekliğin 25 bin TL saatin ise 90 TL değerinde olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Hırsızlık
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