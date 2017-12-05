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Lefkoşa'da hırsızlık!

Lefkoşa'da Yağmur Erdoğa ve Hüseyin Arıkan’a ait evden, 1 kadın saati, 1 erkek saati, muhtelif ziynet eşyaları ile 400 TL nakit para çaldı.

05 Aralık 2017 Salı 17:49
Lefkoşa'da hırsızlık!
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Lefkoşa'da Yağmur Erdoğa ve Hüseyin Arıkan’a ait evden, 1 kadın saati, 1 erkek saati, muhtelif ziynet eşyaları ile 400 TL nakit para çaldı.

Öte yandan, Gönyeli’de Cenk Altıntaş’a ait evden 7 muhtelif marka parfüm çaldı.

İskele’de ise, bir market içerisinde, Mohammad K. Zahrani’nin kasa tezgahı üzerinde unuttuğu para cüzdanı ile cüzdan içerisinde bulunan 300 ABD doları ve 900 TL nakit parayı çalan M.H.A. (E-24)  tutuklandı.

* * *

BULARAK HIRSIZLIK                                                                                                                                    

Lefkoşa’da Betül Pehlivan’ın aracına girerken düşürdüğü cüzdanı ile  içerisinde kendisine ait kimliği, iki sürüş ehliyeti ve 30 TL nakit parayı bularak çalan Y.L. (E-25) ve M.İ.E. (E-27) tutuklandı.

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