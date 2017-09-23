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Lefkoşa'da huzur operasyonu: 186 sürücüye ceza!

22-23.09.2017 tarihleri, 23:00 – 05:00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:00
Lefkoşa'da huzur operasyonu: 186 sürücüye ceza!

22-23.09.2017 tarihleri, 23:00 – 05:00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafından asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve pansiyonlar kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 648 araç kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen toplam 186 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 13 araç trafikten men edildi.

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