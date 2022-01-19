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Lefkoşa'da iki ani ölüm!

Cemaliye AYDIN ve Hüseyin KARAÇETE hayatını kaybetti...

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
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Lefkoşa'da iki ani ölüm!
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

18.01.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Cemaliye AYDIN (K-51) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

18.01.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin KARAÇETE (E-70) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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