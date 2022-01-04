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Lefkoşa'da ilaç firmasında milyonluk vurgun: Müdür tutuklandı

Müdür olarak çalıştığı bir ilaç ithalat firmasından 1 milyon 700 bin TL’nin üzerinde parayı tasarrufuna geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

04 Ocak 2022 Salı 11:38
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Lefkoşa'da ilaç firmasında milyonluk vurgun: Müdür tutuklandı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da şirket müdürü olarak çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.K.H, hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğundan tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı.

Polis, zanlının 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da şirket müdürü olarak Müstahdemi olduğu işyerine, eczanelerden toplanan ilaç satışına müteakip tam olmamakla birlikte yapılan hesaplamalara karşın ödenen 650 bin TL'yi tasarrufuna alıp ihtiyaçlarına harcamış ve yine Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlara müteakip Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1,050,908.38 TL meblağlı çeki de sirkat edip ikamet ettiği eve kısmi ödeme yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 3.1.2022 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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