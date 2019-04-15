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Lefkoşa'da ilginç olay!

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:34
Lefkoşa'da ilginç olay!
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Lefkoşa’da yaşayan Seyhan Plaka’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda evine izinsiz giren Türkmen uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişiyi bağlayarak polise teslim ettiği belirtildi.

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İddiaya göre dün aksam 22.30 sıralarında eşinin seslenmesiyle bahçesinde birilerinin gezdiğini fark eden Plaka’nın, bahçe ışıklarını açmasıyla panikleyen kişi yandaki eve atlayarak kaçmak istedi. Atlarken düşen kişiyi yerde gören Plaka evine izinsiz giren kişinin elini bağlayarak etkisiz hale getirdikten sonra olayı polise bildirdi. Yakalanan kişi polisin gelmesiyle gözaltına alındı

HABERKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHaberKKTC
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haha 2019-04-15 15:04:44

Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. Ata sözü yememiş :D helal olsun

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Ökkeş 2019-04-15 16:22:35

Yakalaman güzel bişey ama fotoyu beğenmedim.Saçma bir gösteri yapdı ev sahibi

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napayım 2019-04-15 16:33:00

uuuuu
garasakal değilda türkmenler çıktı şimdida

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Kıbrıslı 2019-04-15 16:45:56

Kıbrısda ne gadar ganara varısa sikdirsin gitsin. Hangi memleketden olduğunuz zerre umurumda değil. Gidin.
Hödüklüğünüzü, Öküzlüğünüzü, cahilliğinizi, yobazlığınızı, eşgiyalığınızı ve sapıklıklarınızı çekmek zorunda değilik.
Defolup gendi memleketinize gidip birazda onları rahatsız edin.

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