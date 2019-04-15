Lefkoşa'da ilginç olay!

Lefkoşa’da yaşayan Seyhan Plaka’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda evine izinsiz giren Türkmen uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişiyi bağlayarak polise teslim ettiği belirtildi.
HABERKIBRIS
Lefkoşa’da yaşayan Seyhan Plaka’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda evine izinsiz giren Türkmen uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişiyi bağlayarak polise teslim ettiği belirtildi.
HABERKIBRIS
Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. Ata sözü yememiş :D helal olsun
Yakalaman güzel bişey ama fotoyu beğenmedim.Saçma bir gösteri yapdı ev sahibi
uuuuu
garasakal değilda türkmenler çıktı şimdida
Kıbrısda ne gadar ganara varısa sikdirsin gitsin. Hangi memleketden olduğunuz zerre umurumda değil. Gidin.
Hödüklüğünüzü, Öküzlüğünüzü, cahilliğinizi, yobazlığınızı, eşgiyalığınızı ve sapıklıklarınızı çekmek zorunda değilik.
Defolup gendi memleketinize gidip birazda onları rahatsız edin.