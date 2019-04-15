Lefkoşa'da ilginç olay!

Lefkoşa’da yaşayan Seyhan Plaka’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda evine izinsiz giren Türkmen uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişiyi bağlayarak polise teslim ettiği belirtildi.

İddiaya göre dün aksam 22.30 sıralarında eşinin seslenmesiyle bahçesinde birilerinin gezdiğini fark eden Plaka’nın, bahçe ışıklarını açmasıyla panikleyen kişi yandaki eve atlayarak kaçmak istedi. Atlarken düşen kişiyi yerde gören Plaka evine izinsiz giren kişinin elini bağlayarak etkisiz hale getirdikten sonra olayı polise bildirdi. Yakalanan kişi polisin gelmesiyle gözaltına alındı

HABERKIBRIS