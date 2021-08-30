Lefkoşa'da İlk Tören Atatürk Anıtı'nda Düzenlendi

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenleniyor. Lefkoşa'da ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalamasıyla son buldu.

Anıt Özel Defteri’ni Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk imzaladı.

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK, DEVLETİNDEN VE EGEMENLİĞİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Türk ulusunun en büyük zaferlerinden olup, Anadolu’yu yabancı işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Büyük Zafer’in 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

Başkomutanlığınızda, Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve cesaretiyle 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taaruz, Dumlupınar’da zaferle sonuçlanırken, bu Büyük Zafer Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu Büyük Zafer, mazlum uluslara, kurtuluş mücadelelerine ışık olurken, Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı ilham ve güçle ulusal mücadelesini sürdürmüş, kendi devletini ve vatanını yaratmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, “en büyük eserim” dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğilirken, vatan, bağımsızlık ve özgürlük uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

BAŞÇERİ: “BÜYÜK TAARUZ, AZİZ MİLLETİMİZİN VE KAHRAMAN ORDUMUZUN TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR MÜCADELESİNİN EN ÖNEMLİ NİŞANELERİNDENDİR”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise şunları kaydetti:

Ulu Önder Atatürk,

Kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimize altın harflerle nakşedilmiş olan Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Başkomutanlığınızda icra edilen Büyük Taarruz, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun tarihte eşine az rastlanır mücadelesinin en önemli nişanelerindendir. Cesur ve fedakar milletimiz, bu zaferle, varlığına, bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit ve saldırıyı hezimete uğratacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Nice fedakarlıklarla kazanılan bu Zafer’in ülkemiz, milletimiz ve dünya tarihi açısından anlamının bizlere yüklediği tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Haksızlığın, istikrarsızlığın, güç savaşlarının ve insani trajedilerin arttığı bir dönemde, Türkiye’yi adil, aydınlık, müreffeh ve barış içinde muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir geleceğe taşıma hedefiyle çıktığımız yolculuğumuzu bu sorumlulukla sürdürmekteyiz.

Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

ÖZTÜRK: “TÜRK MİLLETİ, SONSUZA KADAR BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR YAŞAMA AZİM VE KARARLILIĞINI TÜM DÜNYAYA İLAN EDEREK, ANITLAŞTIRMIŞTIR”

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise şunları yazdı:

Büyük Önder Atatürk,

Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman ordumuzun; cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının abideleştiği 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha gururla ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Bu büyük zafer sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm esir ve mazlum milletler için de onur, şeref ve varoluş mücadelelerinde tek rehber ve esin kaynağı olmuştur. Türk milleti, önderliğinizde başlattığı onurlu direniş ve bunun zirvesi olan Büyük Taarruz ile sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek, anıtlaştırmıştır.

Kahraman Türk ordusu Anavatan’daki kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü’nün hukukunu korumak üzere mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kahraman Türk ordusunun bir parçası olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla koruma devam edecektir.

Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”