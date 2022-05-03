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Lefkoşa'da kavga!

03 Mayıs 2022 Salı 11:56
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Lefkoşa'da kavga!

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde çıkan kavga sonucunda polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.05.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralaprında, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu U.G.(E-36), B.K.(E-36), H.M.(E-34) ve Y.Ö.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan H.M.(E-28), O.K.(E-20), D.R.(E-28) ve B.K.(E-25) ile kavga ettikleri bir sırada, almış oldukları darbeden dolayı Y.Ö.(E-34) ve B.K.(E-36)’nin dişleri, B.K.(E-25)’nin ise ayak parmağı kırılarak vahim zarara uğratılmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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