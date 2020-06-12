Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa Asal Şube karşısında motor ve otomobil çarpıştı

12 Haziran 2020 Cuma 12:51
2891 Okunma
Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa Asal Şube karşısında motor ve bir otomobil çarşıptı
Olay bölgesine yakın bir yerde bulunan YDÜ acil müdahale ekibi olayda yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
112 ekibinin gelmesiyle yaralanan şahıs Nalbantoğlu devlet hastanesine götürüldü.

Polis soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dogrucu 2020-06-12 13:08:23

Hep yaziyorum yine yazayim. Bu ulkede kazalar BITMEZ. Niye mi? 1: Suruculer tasit kullanmayi bilmiyorlar. Ogrenmemisler dogru durust egitim almamislar. Bizdeki suruculeri Avrupadaki bir ehliyet sinavina soksan 95% i sinifta kalir, abartmasiz. 2: Alt yapi yamuk. Kavsaklar yollar isaretler yanlis yapilmis. Bilmeyen anlamayn kisiler bunlari tasarimlamis bircok hatalar var. Ustelik olanlar da bakimsiz 3: Arabalarin bakimi eksik, teknik kontrolleri tam degil. Trafikte olmamasi gereken araclar cok. 4: Trafik kontorolu eksik. Polis dogru durust ceza yazmiyor, cezalar cok dusuk . 5: Torpil. Cezadan polisten korkmayan insanlar ve ceza yazmaktan korkan bir polis. Bunlarin TEMEL SEBEBI ISE CAHILLIK ve YOLSUZLUKTUR. O yuzden bu kazalar devam edecek daha cok insanlar olecek bu memlekette.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
no name 2020-06-12 13:55:26

VAllahi sokağa çıkma yasağı uygulasınlar ne güzel kaç ay ne kaza ne ölüm, şimdi her dakika kaza ölüm bu ne ya.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
15 Haziran'a kadar uzatıldı
15 Haziran'a kadar uzatıldı
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı
Komite Hamza Ersan Saner başkanlığında toplandı
Komite Hamza Ersan Saner başkanlığında toplandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim