Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa Asal Şube karşısında motor ve bir otomobil çarşıptı
Olay bölgesine yakın bir yerde bulunan YDÜ acil müdahale ekibi olayda yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
112 ekibinin gelmesiyle yaralanan şahıs Nalbantoğlu devlet hastanesine götürüldü.
Polis soruşturması devam ediyor.
Hep yaziyorum yine yazayim. Bu ulkede kazalar BITMEZ. Niye mi? 1: Suruculer tasit kullanmayi bilmiyorlar. Ogrenmemisler dogru durust egitim almamislar. Bizdeki suruculeri Avrupadaki bir ehliyet sinavina soksan 95% i sinifta kalir, abartmasiz. 2: Alt yapi yamuk. Kavsaklar yollar isaretler yanlis yapilmis. Bilmeyen anlamayn kisiler bunlari tasarimlamis bircok hatalar var. Ustelik olanlar da bakimsiz 3: Arabalarin bakimi eksik, teknik kontrolleri tam degil. Trafikte olmamasi gereken araclar cok. 4: Trafik kontorolu eksik. Polis dogru durust ceza yazmiyor, cezalar cok dusuk . 5: Torpil. Cezadan polisten korkmayan insanlar ve ceza yazmaktan korkan bir polis. Bunlarin TEMEL SEBEBI ISE CAHILLIK ve YOLSUZLUKTUR. O yuzden bu kazalar devam edecek daha cok insanlar olecek bu memlekette.
VAllahi sokağa çıkma yasağı uygulasınlar ne güzel kaç ay ne kaza ne ölüm, şimdi her dakika kaza ölüm bu ne ya.