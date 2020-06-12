Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa Asal Şube karşısında motor ve bir otomobil çarşıptı

Olay bölgesine yakın bir yerde bulunan YDÜ acil müdahale ekibi olayda yaralanan bir kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

112 ekibinin gelmesiyle yaralanan şahıs Nalbantoğlu devlet hastanesine götürüldü.

Polis soruşturması devam ediyor.