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Lefkoşa'da kaza!

Lefkosa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:52
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Lefkoşa'da kaza!



05.11.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkosa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde,  Mustafa YIRIK (E-74), yönetimindeki  ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre  yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavsağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim SUAY (E-32)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan İbrahim SUAY kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müsahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaTarfik KazasıLEFKOŞA
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