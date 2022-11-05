Lefkoşa'da kaza!

05.11.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkosa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Mustafa YIRIK (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavsağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim SUAY (E-32)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan İbrahim SUAY kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müsahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.