05.11.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkosa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Mustafa YIRIK (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavsağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim SUAY (E-32)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan İbrahim SUAY kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müsahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Lefkoşa'da kaza!
Lefkosa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
05 Kasım 2022 Cumartesi 17:52
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