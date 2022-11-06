Lefkoşa'da kaza...

Polisten olayla ilgili açıklama şu şekilde:

06.11.2022 tarihinde saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Deniz TUTKU (K-19), 71 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LB 583 plakalı araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp yol içerisine savrulmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren ŞENYILDIZ (K-19), kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.