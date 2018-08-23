Lefkoşa'da kaza!

Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bugün saat 14:00 sıralarında Muharrem Esen (E-46), yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan Mehmet Tekin (E-21) yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.