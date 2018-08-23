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Lefkoşa'da kaza!

Yarim çemberinde sağdan gelen araca öncelik hakkı tanımayan araç sürücüsü Muharrem Esen kazaya neden oldu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:46
Lefkoşa'da kaza!

Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bugün saat 14:00 sıralarında Muharrem Esen (E-46), yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan Mehmet Tekin (E-21) yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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Cemal 2018-08-24 00:20:35

Adam da haklı.. kendi memleketinde çembere dümdüz girer.Bir Allahın gulu da araba kiralarken eğitimini vermeyi düşünmez.. Para kazanmak için insan hayatını hiçe sayan tek ülkeyiz..

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Vatandaş 2018-08-24 02:44:38

Malesef yanıldınız adam buralı. Her kiralık araç kullananı başka yerden diye düşünüyorsunuz ama bilmeden konuşursunuz

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Yunus 2018-08-24 09:29:29 @Vatandaş

Demekki onuda eğitmek lazımmış...Her vatandaş olan bütün kurallara bilir ve uyar gibi gonuşma

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