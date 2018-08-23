Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bugün saat 14:00 sıralarında Muharrem Esen (E-46), yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan Mehmet Tekin (E-21) yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa'da kaza!
Yarim çemberinde sağdan gelen araca öncelik hakkı tanımayan araç sürücüsü Muharrem Esen kazaya neden oldu. Kaza sonucu bir kişi yaralandı
23 Ağustos 2018 Perşembe 18:46
Adam da haklı.. kendi memleketinde çembere dümdüz girer.Bir Allahın gulu da araba kiralarken eğitimini vermeyi düşünmez.. Para kazanmak için insan hayatını hiçe sayan tek ülkeyiz..
Malesef yanıldınız adam buralı. Her kiralık araç kullananı başka yerden diye düşünüyorsunuz ama bilmeden konuşursunuz
Demekki onuda eğitmek lazımmış...Her vatandaş olan bütün kurallara bilir ve uyar gibi gonuşmaBeğen (0) Beğenmedim! (0)