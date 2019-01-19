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Lefkoşa'da kaza: İki yaralı

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:59
Lefkoşa'da kaza: İki yaralı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin önünde bugün saat 10.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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  Lefkoşa'da saat 10.20 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, Mürüde  Akadlı (K-43), yönetimindeki JU 049 plakalı pick up  araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada LTB önünde bulunan kavşağa geldiği zaman sağında bulunan tali yola dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nurşen Hıdırer (K-50) yönetimindeki LR 516 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle JU 049 plakalı aracın arka kapağı  kopup savrularak kavşak ağzında yola çıkmak için bekleyen Fatma Küçük yönetimindeki JB 970 plakalı aracın ön kısmına çarptı.  Kaza sonucu yararlanan Mürüde Akadlı ve Nurşen Hıdırer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. 

Soruşturma devam ediyor.

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LEFKOŞATrafik KazasıYaralıHaberGündemKıbrıs
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